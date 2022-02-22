Джакарта, , 12:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что глава новой столицы государства будет приведен к присяге, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По словам главы государства, инаугурация может состояться в ближайшие недели.

«Как можно скорее, как можно скорее», — заявил Джоко Видодо.

Президент подчеркнул, что глава новой столицы государства не будет принадлежать к какой-либо партии.

В СМИ упомянули, что должность может занять губернатор Западной Явы Ридван Камил.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что пик распространения штамма «Омикрон» придется на ближайшие две-три недели.

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