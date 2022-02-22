Сухум, , 12:06 — REGNUM Свои поздравлении главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику по поводу признания Россией их независимости направил президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Аслан Бжания Leonrid

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«Примите сердечные поздравления по случаю признания Российской Федерацией суверенитета и государственной независимости Донецкой Народной Республики», — отметил Бжания в своей телеграмме главе ДНР.

Также он подчеркнул, что 21 февраля станет важнейшей вехой на пути становления и развития ДНР, став днем «торжества справедливости».

Кроме того, в своей телеграмме главе ЛНР, президент Абхазии указал, что «это историческое решение, принятое Россией, став поистине судьбоносным для граждан ЛНР, ознаменовало качественно новый этап строительства и развития государственности».

Помимо этого, Бжания добавил, что переживший войну народ Абхазии понимает стремление жителей ДНР и ЛНР «созидать во имя процветания своей родной земли и то, «какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жители республики долгих восемь лет — в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне — ждали ее признания.