Калуга, , 12:17 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 85 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 673 человек. Днём ранее, 21 февраля, в регионе было зарегистрировано 706 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 92 269 человек, 70 309 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 348 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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