Краснодар, , 12:05 — REGNUM Признание Донецкой и Луганской народных республик является единственно верным решением. Об этом заявил, комментируя решение президента России, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 февраля.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

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«Полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина признать независимость ДНР и ЛНР. В данной ситуации это единственно верное решение. Сегодня там живут наши русские люди. И мы должны сделать все, чтобы их защитить. #МыВместе», — с написал Кондратьев в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Также с республиками были подписаны договоры о дружбе.