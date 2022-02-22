Уфа, , 12:08 — REGNUM Диспансеризацию населения возобновили в Башкирии. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения региона.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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Сообщается, что в республике возобновили проведение диспансеризации и профилактических медосмотров детей и взрослых, включая углубленную диспансеризацию некоторых категорий граждан, а также оказание медпомощи в условиях дневных стационаров.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

По информации пресс-службы, в текущем году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также тем, кто справился с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что диспансеризация в Башкирии была приостановлена из-за нестабильной обстановки по COVID-19.