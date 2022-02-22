Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В полиции Екатеринбурга не хватает около 1 тысячи сотрудников. Некомплект составляет почти 20%. Об этом сообщил глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров.

Полиция Мвд.рф

По его словам, в полиции города работают 4922 человека. Для полного укомплектования не хватает еще 972 сотрудника. Озеров отметил, что несмотря на нехватку кадров, ситуация находится под контролем. Для привлечения сотрудников правоохранители проводят профилактическую работу со студентами и сотрудничают с военкоматами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге задержали мужчин в полицейской форме. Оказалось, что никакого отношения к работе в ведомстве они не имеют. В отношении лжеполицейских возбудили уголовное дело. Их будут судить за закладки с наркотиками и незаконное ношение полицейской формы.