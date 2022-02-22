Манагуа , , 12:04 — REGNUM Экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная США против Кубы, является жестокой и преступной агрессией, нарушающей права человека. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщает Prensa Latina.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

Ортега высоко оценил стойкость Кубы и Венесуэлы, пострадавших от санкций, введенных США. Он особо отметил нынешних лидеров этих стран и заверил, что, несмотря на препятствия, обе страны продвигаются вперед во всех областях, особенно в борьбе с бедностью.

По словам президента Никарагуа, у империализма и капитализма нет ни души, ни чувств — только жадность в накоплении капитала ценой страданий миллионов людей на планете, интервенций, вторжений и разрушения государств.

Он также упомянул о незаконной оккупации и постоянном присутствии США на военно-морской базе Гуантанамо, расположенной в восточной части Кубы, где американцы создали центр пыток и бесчеловечных практик.

Ортега также отметил, что мир наблюдает за событиями на Украине, и напомнил, как в 2014 году Белый дом и некоторые европейские страны способствовали там террористическим актам, преступлениям и дестабилизирующим действиям против избранного правительства.