Новосибирск, 22 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Депутата-самовыдвиженца совета депутатов Колыванского района Новосибирской области Виктора Коваленко пыталась принудительно госпитализировать психиатрическая бригада. Об этом сообщил депутат Алексей Астафьев. Для подтверждения он выложил на свой YouTube-канал видеозапись с сессии 19 февраля.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР В психиатрической больнице

Судя по видео, медики появились во время сессии и заявили, что на Коваленко поступила жалоба — «что данный гражданин оказывает неадекватное поведение». По словам прибывших, у них есть «согласие на госпитализацию» якобы подписанное женой парламентария.

По данным редакции «НГС Новости», Коваленко поехать в психдиспансер отказался. Его супруга уже заявила, что ничего не подписывала. По её словам, депутат намерен обратиться в Следственный комитет, «чтобы те, кто организовали этот дурдом, понесли наказание».