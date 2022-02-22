22 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Вместо того, чтобы продвигать интересы Нью-Дели или укреплять его глобальный статус, молчание по поводу Украины выставит Индию в образе оппортунистического и корыстного партнера, не заслуживающего более широкого сотрудничества или поддержки.

Максим Исаев, , 13:35 — REGNUM С тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, правительство в Киеве лихорадочно пытается заручиться поддержкой международного сообщества. По большей части власти бывшей советской республики обращаются к своим партнерам в ЕС и Северной Америке. Так, президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Он регулярно разговаривает по телефону с президентом США Джо Байденом. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также присутствовал на декабрьской встрече министров стран НАТО, где обсуждалось наращивание потенциала России. В декабрьской статье для Foreign Affairs Кулеба призвал Запад более активно и настойчиво поддерживать Киев. Но 3 февраля Кулеба выступил с прямым обращением к Индии — стране в другой части мира, пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Манджари Чаттерджи Миллер в статье, вышедшей 22 февраля в Foreign Affairs.

Глава МИД Украины отметил, что если бы Индия недвусмысленно заявила Кремлю, что считает действия России «неприемлемыми», такой шаг был бы «очень сильным сигналом поддержки [Украине] и много бы изменил». Его обращение не лишено смысла. Индия является важным игроком на мировой арене и имеет прочные связи как с Москвой, так и с Вашингтоном. Если бы Нью-Дели выступил с критикой России, он тем самым как минимум продемонстрировал бы, что кризис вокруг Украины беспокоит страны за пределами Запада. Такой шаг означал бы, что Индия решительно поддерживает демократию, и продемонстрировал бы, что Нью-Дели с оптимизмом смотрит на будущее партнерства между Индией и США. И это представляло бы резкий контраст с Китаем, который тщательно умалчивает об Украине.

Джо Байден и Нарендра Моди (сс) The White House

Тем не менее для Индии кризис представляет собой очень сложную ситуацию, и любые действия, которые она предпринимает в отношении Украины, сопряжены со значительным риском. Если она будет критиковать Москву, Индия оттолкнет от себя важного исторического друга и, что еще хуже, сблизит Россию с Китаем, который Индия считает своей самой большой внешней угрозой. Если она поддержит Москву, Нью-Дели испортит свои отношения с Соединенными Штатами, новым, но очень ценным стратегическим партнером. Если она ничего не скажет, Индия может вызвать неприятие обеих стран, которые могут тогда рассматривать ее как непостоянного и ненадежного партнера.

Такое положение дел подчеркивает всё более острую дилемму для Нью-Дели. Индия — государство, которое может со временем стать великой державой во всё более многополярном мире, и по мере того, как споры между странами становятся всё более сложными (и, возможно, более частыми), такие государства будут нуждаться в поддержке Нью-Дели. Индии это может не понравиться: страна давно избегает союзов и предпочитает сосредоточиться на собственном развитии, сохраняя при этом дружеские отношения с крупными международными игроками. Но международная политика не всегда благосклонна к тем, кто стремится оставаться в стороне без идеологического оправдания.

Во время Холодной войны Индия официально не входила в какой-либо союз, отказываясь ввязываться в противостояние сверхдержав. Из-за этой позиции страна иногда становилась непопулярной — особенно в Соединенных Штатах, — однако многие признавали, что в ее фундаменте лежит моральная идеология. Индия была страной, недавно освободившейся от колониализма, и она отказалась быть пешкой в империалистической политике сверхдержавы.

В мире, сформировавшемся после Холодной войны, Индия стала говорить о сохранении «стратегической автономии», однако это лишь прежняя идея неприсоединения, лишь завернутая в новую упаковку и мотивированная экономическими и военными интересами, а не моральными принципами, и поэтому она не привлекла такой же степени понимания. Индии не нужно ввязываться в каждый конфликт. Но ей и другим развивающимся державам придется признать, что по мере того, как мир становится всё более многополярным, избежать компромиссов становится всё труднее.

В случае с Украиной это означает, что Индия должна перехватить инициативу. Нью-Дели и Москва поддерживали дружеские отношения на протяжении десятилетий, и первый может использовать накопленную добрую волю, чтобы незаметно оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот нашел дипломатическое решение, позволяющее выйти из кризиса без вреда для своей репутации. Такой шаг может быть неестественным для Индии, но прекращение полномасштабной войны имеет решающее значение для глобального положения Индии.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российско-индийские переговоры в Нью-Дели. 5 октября 2018 г Kremlin.ru

Россия уже перебросила вооруженные силы в два сепаратистских региона Украины в «миротворческих целях». Если кризис перерастет во вторжение России, Нью-Дели многое потеряет как в экономическом плане — на рынках нефти и газа произойдет беспрецедентный скачок цен, — так и в политическом. В идеальном мире Индии Соединенные Штаты и Россия будут балансировать против Китая, а это будет невозможно, если они будут в конфликте.

Во время прошлого украинского кризиса Индия безоговорочно встала на сторону России. Хотя большая часть мира осудила «аннексию» Крыма Москвой, Нью-Дели выступил против западных санкций против России. Шившанкар Менон, тогдашний советник по национальной безопасности Индии, подчеркнул, что у Москвы есть «законные интересы» на Украине и что «аннексия» является «внутренним вопросом».

Министерство иностранных дел Индии заявило, что будет выступать против «односторонних мер», таких как санкции против правительства России, в ответ на действия Кремля. Путин горячо поблагодарил Индию за эту решительную поддержку, а затем ответил тем же. В 2020 году Индия аннулировала особый автономный статус Кашмира, что вызвало широкую транснациональную реакцию. Но Москва отказалась осудить этот акт, используя формулировки, перекликающиеся с предыдущим описанием Украины Менона.

«Это суверенное решение индийского правительства, — заявил посол России в Индии Николай Кудашев. — Это внутреннее дело».

Шившанкар Менон Sebastian Zwez

Но этот кризис кажется более масштабным, чем предыдущий, и тем временем отношения Индии с Вашингтоном углубились. В 2020 году Соединенные Штаты предоставили информацию и оборудование индийским военным в их приграничном противостоянии с Китаем. Когда Нью-Дели организовал дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года, Вашингтон предложил общественную поддержку. (Пекин сделал солдата, участвовавшего в нападениях на индийских военных, факелоносцем).

Две страны теперь регулярно координируют свои действия в области региональной безопасности в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, что делает для Нью-Дели открытую поддержку Москвы в противостоянии вокруг Украины гораздо более затратным делом.

В попытке избежать кризиса министерство иностранных дел Индии призвало к «мирному урегулированию» и подчеркнуло необходимость «постоянных дипломатических усилий» для урегулирования ситуации. Но это недоутверждение, которое вряд ли понравится и России, и США. Это, конечно, не понравится Украине, где проживает около 20 тыс. граждан Индии. Попытки Индии хранить молчание также могут заставить Москву поверить в то, что Нью-Дели поддерживает ее, чего правительство хотело бы предотвратить. Когда Индия воздержалась от голосования 31 января в Совете Безопасности ООН по обсуждению кризиса, постпред России поблагодарил Индию, а также Китай за их поддержку.

Вместо этого Индия может помочь разрешить кризис, незаметно оказывая давление на Кремль, чтобы тот продвинулся к урегулированию. Это означает, что Индия должна подчеркнуть долгосрочные последствия отсутствия дипломатического урегулирования. Российско-индийские отношения не односторонние — первая также выигрывает от поддержки второй — и Нью-Дели должен дать понять Москве, что Россия не может рассчитывать на поддержку Индии в вопросе вторжения на Украину.

Индия также должна напомнить России, что она тоже заинтересована в балансировании против Китая, особенно в Центральной Азии, где и Москва, и Пекин имеют экономические интересы и хотят создать сферу влияния. Индия могла бы указать, что военная конфронтация затруднит России конкуренцию с Пекином, изолировав Москву от других потенциальных партнеров. Вторжение также, возможно, вынудит правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди, которое многие международные наблюдатели неоднократно называли авторитарным, перейти к еще более тесному партнерству с Соединенными Штатами, чтобы защитить свою приверженность демократии и четверке.

Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон The White House

Это будет неприятный разговор для Индии. Но это того стоит, как для Нью-Дели, так и для всего мира. Индия — единственная крупная держава, которая может опираться на десятилетия дружбы, чтобы оказать давление на Москву и сказать ей горькую правду. Это означает, что Нью-Дели имеет уникальную возможность не только укрепить свое геополитическое положение, но и предотвратить глубоко дестабилизирующий и кровопролитный конфликт. Альтернатива для Индии, пытающейся избежать кризиса, чтобы сохранить «стратегическую автономию», не годится. Вместо того, чтобы продвигать интересы Нью-Дели или укреплять его глобальный статус, молчание выставит Индию в образе оппортунистического и корыстного партнера, не заслуживающего более широкого сотрудничества или поддержки.