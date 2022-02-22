Москва, , 12:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, ранее госпитализированный из-за COVID-19, идёт на поправку. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил 22 февраля на заседании фракции в Госдуме.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

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«Жириновский поправляется», — сказал Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, Жириновский попал в больницу 2 февраля, позднее появились сообщения о значительном поражении его лёгких. Телеграм-каналы 21 февраля проинформировали, что состояние политика остаётся тяжёлым, однако результат теста на коронавирусную инфекцию отрицательный.

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