Ташкент, 22 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Хоким (мэр) узбекистанского города Андижан Бахромжон Хайдаров обвиняется в причинении ущерба государственным интересам на сумму более чем 1,7 миллиардов сумов (один доллар — 10 800 сумов). Об этом 22 февраля сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

По данным журналистов, чиновник подозревается в нарушении законодательства при отводе земель.

«В рамках уголовного дела прокуратура Андижанской области направила ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении хокима Бахромжона Хайдарова», — говорится в публикации.

Отмечается, что чиновник якобы нарушил законодательство и нормативные акты об отводе земель общей площадью 19 618 кв. м. в восьми случаях в 2019—2020 годах, причинив ущерб государственным интересам на сумму 1 млрд 779 миллионов сумов.

В представлении указано, что в связи с наличием в «действиях мэра признаков преступления необходимо привлечь его в качестве обвиняемого в уголовном деле и принять меру пресечения».