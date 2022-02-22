Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Свердловской области обанкроченный завод радиоаппаратуры не заинтересовал покупателей — торги по продаже имущественного комплекса ОАО «Завод радиоаппаратуры» признаны не состоявшимися. Эта не первая попытка продать здания, сооружения, земельные участки, автомобили, а также другое имущество предприятия, передаёт ИА REGNUM.

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«Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников», — уточняется в карточке тендера.

В состав лота было включено недвижимое имущество на улице Щорса, 7 в Екатеринбурге, в том числе заложенное в трёх банках. В состав единого лота среди прочего входили нежилые здания, гаражи, производственный корпус, склады, инженерные коммуникации, а также мемориал памяти, пост охраны, шлагбаум, производственный и противопожарный резервуары. Начальная цена составляла 238 565 499,95 рубля.

Декабрьские торги также не состоялись.

Напомним, иск о банкротстве предприятия был инициирован кредитором в 2017 году. В сентябре 2019 года в отношении завода ввели наблюдение, а уже осенью 2020 года его признали банкротом и открыли конкурсное производство. В январе 2022 года был продлен срок инвентаризации имущества ОАО — до 6 июля 2022 года.

В ЕГРЮЛ предприятие зарегистрировано в 1994 году. При этом годом его рождения как радиотехнического предприятия считается 1959 год. По открытым данным, ОАО было поставщиком в свыше 20 госконтрактах.