Волжский, Волгоградская область, , 12:06 — REGNUM Уголовное дело в связи со сходом вагонов на участке Приволжской железной дороги возбуждено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Сход грузовых вагонов Https://zmsut.sledcom.ru

ЧП произошло 10 февраля 2022 года на участке железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции Волжский Приволжской железной дороги. В 15:04 при выполнении маневровых работ локомотивом ТГМ-4Б был допущен сход трёх вагонов. В результате оказались повреждены 30 метров пути. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 1,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».