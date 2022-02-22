Доха, 22 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Власти Катара предложили услуги посредников участникам внутриполитического конфликта в Ираке. Об этом 22 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.

Герб Катара

По данным журналистов, катарские посредники добились встречи между представителями двух крупнейших коалиций в парламенте Ирака: «Садристским движением» и «Шиитской координационной сети».

По данным СМИ, при посредничестве катарских представителей в ближайшее время состоится личная встреча между главами двух коалиций, которые могут договорится о формировании единого правительства Ирака.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси призвал Катар принять участие в урегулировании иракского кризиса.