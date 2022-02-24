Москва, , 12:42 — REGNUM На Байкале в феврале 2022 года стартовала новая экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD, предназначенного для регистрации нейтрино высоких энергий. Уникальной особенностью этих частиц является способность проходить астрономические расстояния без изменения направления движения и тем самым доносить сведения из самых отдаленных уголков Вселенной. Подробности сообщает сайт годнауки.рф.

Байкал (сс) AndreyKlementyev

С помощью телескопа ученые планируют изучать не только процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, но и эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и механизмы ускорения частиц.

«Байкальский нейтринный телескоп — один из крупнейших астрофизических объектов не только в России, но и в мире. Ростех с 2016 года участвует в изготовлении экранов для датчиков обсерватории. Они производятся из специального пермаллоевого сплава, который помогает избежать искажающих воздействий магнитного поля Земли на детекторы», — пояснил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. Его слова цитирует пресс-центр корпорации.

По его словам, чтобы экраны приобрели необходимые свойства, при их отжиге требуются вакуумные печи достаточно большого объема.

«Уникальные компетенции по работе с таким оборудованием имеются на предприятии Ростеха. За это время мы поставили свыше 3800 изделий. В последующие два года мы отправим ученым на Байкал еще 2100 экранов, что позволит увеличить чувствительный объем телескопа на 50%», — сказал Олег Евтушенко.

В течение примерно двух месяцев коллаборация Baikal-GVD планирует установить два новых кластера оптических модулей, провести ремонт и модернизацию уже установленных и продолжить работы по развитию системы передачи данных по оптическим линиям внутри установки.

Напомним, в ноябре байкальский телескоп уже фиксировал нейтрино. За несколько часов до этого нейтринный детектор во льдах Антарктиды тоже зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник.

Читайте также: Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал нейтрино

«С точки зрения науки, это совершенно уникальное явление: никогда в истории не было такого, чтобы два нейтринных телескопа фактически в режиме реального времени обнаружили два разных нейтрино из одного источника, что еще и совпало с активностями этого радиоблазара во всех электромагнитных частотных диапазонах. Раньше такого совпадения не было, потому что нейтринный телескоп только вводился в строй, он был слишком мал.

Это же событие доказывает, что теперь нейтринный телескоп Байкальской коллаборации достаточно мощный, чтобы улавливать такие значимые явления. Можно сказать, что он вошел в лигу тяжеловесов, которые могут делать астрономию такого масштаба. Для Байкальской коллаборации и для нас всех это очень важное событие», — пояснил заместитель директора лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований, руководитель нейтринной программы, доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов.

«Похоже, в этом году погода и состояние льда благоприятствуют успешному проведению экспедиции, и мы очень надеемся, что все наши планы будут реализованы», — отметил руководитель работ экспедиции, научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Игорь Анатольевич Белолаптиков.

В 2021 году телескоп Baikal-GVD стал самым большим в Северном полушарии и вторым по размеру в мире. Сегодня детектор имеет 8 кластеров, они находятся на расстоянии 300 метров друг от друга. Каждый кластер состоит из 8 вертикальных гирлянд, на которых расположены стеклянные оптические модули: по 36 штук на каждой.

Сейчас эффективный объем телескопа для регистрации астрофизических нейтрино с энергией в области одного ПэВ составляет 0,4 куб. км. По проекту объем установки к 2027 году должен составить порядка одного кубического километра.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год Годом науки и технологий.

В начале февраля 2022 года о том, что год науки и технологий оказался успешным и востребованным проектом, изменил отношение общества к отечественной науке и поднял престиж профессии ученого, сообщил на сайте годнауки. рф сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Читайте также: День науки: лидеры России рассказали о своих новых разработках