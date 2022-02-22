Липецк, 22 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Липецке организован центр гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, гуманитарную помощь принимают в Липецком доме музыки.

Липецкаяобласть.рф Центр сбора гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

В пункте сбора принимаются детское питание, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми, товары по уходу за пожилыми людьми, взрослые и детские подгузники, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, удлинители, одежда, канцелярские принадлежности, книги, игрушки и средства индивидуальной защиты.

Предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продовольствие должно иметь длительные сроки хранения и действительный срок годности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая партия гуманитарного груза отправилась из Липецка 21 февраля.