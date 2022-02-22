Сеул, 22 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2021 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи достиг максимума. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

401(K) 2012 Кредит

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец декабря 2021 года задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 862 трлн вон (~$1,56 трлн), что на 19,1 трлн вон (~$16 млрд) или 1% больше, чем в третьем квартале того же года.

Однако эксперты отмечают, что по сравнению со вторым кварталом темпы роста задолженности замедлились. Это произошло из-за того, что финансовые власти ужесточили правила кредитования в рамках усилий по сдерживанию роста задолженности домохозяйств.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 13,4 трлн вон (~$11,24 млрд), а остаток по прочим кредитам остался на уровне 773,4 трлн вон (~$648,7 млрд).