Душанбе, 22 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Общая задолженность по выдаче заработной платы в Таджикистане с учетом прошлых лет на начало 2022 года составила более 36,6 млн сомони ($3,2 млн). Об этом 22 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Общий объем накопившейся задолженности по зарплате в течение 2021 года сократился на 48,2 миллионов сомони ($4,3 млн). В начале минувшего года совокупный размер таких долгов составлял 84,8 миллионов сомони», — говорится в сообщении.

Сообщается, что тенденция сокращения объема задолженности по зарплате в Таджикистане после резкого роста в 2020 году началась с февраля прошлого года.

«Уменьшение задолженности по выплате заработной платы наблюдается во всех видах экономической деятельности реального сектора», — отметили в статистическом ведомстве.