Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Следователь СКП предъявил обвинение 30-летнему петербуржцу, который с помощью убил продавщицу магазина для взрослых «Точка любви», оказавшей ему сопротивление при ограблении. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Severpost.ru Уголовное дело

Напомним, жестокое убийство 33-летней женщины было совершено вечером 18 февраля в интим-магазине на улице Дыбенко в Невском районе города. Грабитель нанес жертве не менее 23 колото-резаных ран в область головы, лица, шеи, груди, живота и руки. После чего похитил два массажера-мастурбатора стоимостью 8 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и начаты поиски злоумышленника, на след которого удалось выйти к утру 20 февраля. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель Кирилл Васильев. Мужчина признался, что это он совершил преступление, после того как женщина попыталась оказать ему сопротивление.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем)», — добавили в ведомстве.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.