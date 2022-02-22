Донецк, 22 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Украинские силовики применяют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы блокировать работу беспилотников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА (беспилотных летательных аппаратов — ред.) ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинские силовики применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 502 и 305 отдельных батальонов РЭБ ВСУ для того, чтобы не допустить обнаружение беспилотниками наблюдателей миссии ОБСЕ размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад украинских силовиков в районах населенных пунктов Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское.

«Все факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ 25 от 22 февраля», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Оренбургская область при необходимости готова принять 200 человек, вынужденно покинувших Донбасс.