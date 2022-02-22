Великий Новгород, , 12:08 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали 185 человек, что в 10,2 раза больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 22 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявили 742 случая заражения коронавирусом, что на 26 случаев меньше, чем за 20 февраля. В том числе в Великом Новгороде зафиксировали 387 случаев. В области продолжается сокращение статистики новых заболеваний ковидом.

В регионе за сутки от COVID-19, как основной причины, скончались два человека, что на одного ковид-пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности отличается стабильностью.

За минувшие сутки в регионе от COVID-19 выздоровели 475 человек. Это на 192 бывшего ковид-пациента больше, чем за прошлые сутки. В области отметился резкий подъём этого показателя.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 89 657 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 894 человека, а выздоровели 72 675 человек.

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