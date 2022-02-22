Бейрут, 22 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В правительстве Ливана рассказали о предложениях, поступивших со стороны ряда стран, предложивших своё посредничество в урегулировании вопроса о демаркации границы с Израилем. Об этом 22 февраля сообщает агентство Lebanon 24 со ссылкой на главу МИД Ливана Абдуллу Бу Хабиба.

Sdusyria.org Хезболла

По его словам, подобные предложения поступили со стороны США и Кувейта. Как заявил Бу Хабиб, Ливан приветствует предложения партнёров, но не может принять условие, обязывающее правительство страны «покончить» с партией «Хезболла».

»Должен признать, что покончить с «Хизбаллой» не в наших силах. Более того, решение этого вопроса может привести к гражданской войне, а ливанцы не хотят войны», — заявил Бу Хабиб.