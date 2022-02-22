Астана, 22 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Казахстан договорился с Таджикистаном о дополнительных пропусках воды из водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период. Об этом 22 февраля сообщает «Азия Плюс».

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На переговорах по этому вопросу приняли участие замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода и вице-министр экологии Казахстана Серик Кожаниязов.

«Стороны обсудили складывающуюся водохозяйственную ситуацию в бассейне реки Сырдарья, провели переговоры по согласованию режима работы водохранилища «Бахри Точик» в межвегетационный период 2021—2022 годов, и вегетационный период 2022 года», — говорится в публикации.

По итогам переговоров достигнуты договоренности, что «в вегетационный период 2022 года, как в прошлом году, будут осуществлены дополнительные попуски воды из водохранилища «Бахри Точик», что позволит улучшить обеспечение фермеров Туркестанской и Кызылординской областей поливной водой в условиях маловодия».