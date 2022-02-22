Оренбург, 22 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Оренбургская область при необходимости готова принять 200 человек, вынужденно покинувших Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Страница Алексея Торопова в Facebook Пункт временного размещения

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Указом губернатора Дениса Паслера создан межведомственный штаб по оказанию помощи беженцам. В его состав вошли чиновники и силовики. В рамках штаба создана специальная рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Она будет оказывать содействие прибывающим в организации временного размещения, трудоустройства и социально-бытового обустройства.

Беженцев разместят в корпусе регионального молодёжного центра «Авангард». Здесь есть все условия для комфортного и безопасного пребывания.

Напомним. ранее ректор Оренбургского госуниверситета заявил о готовности принять 50 студентов, которые вынужденного покидают Донбасс.