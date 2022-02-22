Чикаго, США, , 11:49 — REGNUM Рэп-исполнитель Lil Durk (Дёрк Бэнкс) представил видеоклип на композицию AHHH HA из будущего альбома. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале музыканта 22 февраля.

Lil Durk Скриншот YouTube

В видео артист поёт об экстремальном образе жизни, а также упоминает своих друзей. Основным местом действий клипа стал спальный район в Чикаго (США).

Напомним, что выход нового альбома Lil Durk под названием «7220» запланирован на 11 марта 2022 года. Примечательно, что ранее пластинка должна была выйти 22 февраля 2022 года, однако её публикацию перенесли.

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