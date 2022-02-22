Донецк, , 11:47 — REGNUM Договор о дружбе и взаимопомощи с Россией ратифицировал Народный Совет (парламент) Донецкой Народной Республики (ДНР) 22 февраля в ходе чрезвычайного пленарного заседания.

Парламент ДНР Smdnr.ru

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Как передаёт портал «Новости Донецкой Республики», перед голосованием народные депутаты ДНР стоя аплодировали решению президента России Владимира Путина о признании республик Донбасса.

Также указывается, что за ратификацию договора о дружбе и взаимопомощи с Россией единогласно проголосовали все 87 народных избранников ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля.