Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Девятилетний школьник провалился под лёд небольшой реки в Невском районе Санкт-Петербурга, ребенка спасли очевидцы, в тяжелом состоянии он находится в реанимации. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Елена Молчанова ИА REGNUM Запрет выход на лед

Несчастный случай произошел около 15:30 мск днем 21 февраля в Невском районе города. Девятилетний мальчик гулял около дома 9 по улице Русановская и провалился под лёд реки Утка. На помощь ребенку пришли местный житель и дворник, которые вытащили мальчика на берег, но тот к этому времени наглотался воды и сильно замерз.

«В настоящий момент ребенок находится в реанимации детской городской больницы. Ему поставлен диагноз «утопление в пресной воде». Состояние тяжелое», — отметил собеседник агентства.

Добавим, что по словам 46-летней матери, в этот день ее сын должен был идти со школы домой, но вместо этого пошел без разрешения гулять. Сама женщина во время несчастного случая находилась на работе.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Петербурга, прокуратура Невского района проверяет профилактическую работу с детьми со стороны органов и учреждений профилактики, а также действия служб ЖКХ.

Напомним, в Петербурге до 15 апреля действует запрет выхода на лёд водоемов.