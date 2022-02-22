Москва, , 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил орденами актрису Веру Алентову, певца Валерия Леонтьева и других деятелей культуры. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вера Алентова и Валерий Леонтьев награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орден Дружбы присужден актрисе, артистке театра «Современник» Алене Бабенко.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. Также награды за заслуг перед государством присуждены и другим деятелям культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля, президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Веру Алентову с 80-летним юбилеем.

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