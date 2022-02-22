Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Глава компании Sony Том Ротман обратился к своим сотрудникам и высказался относительно успеха фильма «Анчартед: На картах не значится». Об этом 22 февраля пишет Deadline.

Скриншот YouTube Фильм «Анчартед: На картах не значится»

В своём письме к сотрудникам компании Ротман назвал «Анчартед» «новой хитовой кинофраншизой», тем самым намекнув на выход продолжения картины. «Этот фильм был нашим первым крупным проектом, ранее производство было полностью остановлено из-за появления COVID, но мы упорно работали над картиной, которая нравится зрителям», — пишет Ротман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли собрал за первые выходные в США $44 млн. Тем самым, картина возглавила отечественные кассовые списки.