Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Старейшая российская киностудия «Ленфильм» закрыла перед Фондом кино долг в 51 млн рублей. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе киностудии.

Lenfilm.ru Ленфильм

Деньги были выделены на поддержку съемок двух фильмов киностудии на возвратной основе — исторического детектива «Контрибуция» (2015) режиссера Сергея Снежкина и детектива, действие которого разворачивается зимой 1942 года в Ленинграде, «Три дня до весны» (2017) режиссера Александра Касаткина.

Как уточнили в киностудии, сборы за киноленты не позволили погасить образовавшийся долг, поэтому покрыть его удалось за счет продажи земельного участка киностудии на улице Тамбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участок в 10 га, который продали 1 сентября 2021 года за 1,5 млрд рублей, вскоре застроят жильем.