Нерехта, Костромская область, , 12:08 — REGNUM В деле с майнинговыми фермами для получения криптовалюты, незаконно подключёнными к электросети, появились новые подробности. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Заброшенный коровник Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, ранее полицейские совместно с Росгвардией, ФСБ и специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» обнаружили, что в двух заброшенных хозпостройках Нерехтского района располагается автономная трансформаторная подстанция, 250 системных блоков, ноутбуки, роутеры и приборы учёта. По предварительным данным техника потребила электроэнергии на 5 млн рублей.

Второе уголовное дело по этому поводу возбудил СК. По данным следователей, владельцем ферм являлся 45-летний местный житель. Он договорился с заместителем начальника районного отделения электроснабжающей организации о покровительстве и молчании. За это в 2020—2021 годах заместитель получил не менее 45 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В заброшенных коровниках Костромской области обнаружили майнинговые фермы