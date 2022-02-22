Триполи, 22 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Глава международно-признанного правительства Ливии Абдель Хамид Дабайба издал распоряжение о прекращении выплаты зарплат депутатам Палаты представителей (парламента) страны. Об этом 22 февраля сообщает FawaselMedia.

Эмблема Палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, решение было принято из-за того, что ранее парламент избрал альтернативное правительство страны и отказался признавать кабинет Дабайбы.

Как заявил спикер Палаты представителей Акила Салех, в качестве ответной меры парламент отказался выполнять распоряжения премьер-министра, касающиеся сферы образования и социального обеспечения.

«Приостановка выплаты заработной платы Палате представителей является преступлением и вопиющим посягательством на права законодательной власти, представляющей народ, и это правительство должно немедленно уйти в отставку, потому что оно перешло красную черту», — заявил Акила Салех.