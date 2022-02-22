Москва, , 11:40 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Позже у азербайджанского лидера запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обсудит ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля.

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