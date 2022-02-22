Ярославль, 22 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Ярославской области сохраняется стабильная ситуация с новыми случаями заболевания граждан COVID-19, за сутки выявлено 1733 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Однако достаточно высокой остаётся смертность — за сутки скончалось 15 человек. Ещё 489 выздоровели — этот показатель также продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. 128 человек было госпитализировано.

Всего с начала пандемии выявили 123 712 случаев заражения, 90 553 человека вылечились и 2 360 ярославцев умерли.