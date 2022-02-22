Пермь, 22 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Пермском крае минсоцразвития открыло счет для благотворительных пожертвований. Эти средства будут направлены на жизнеустройство прибывающих в регион вынужденных временных переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Деньги

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Любой неравнодушный житель региона, общественная или коммерческая организация, трудовые коллективы могут оказать помощь. Реквизиты указаны на портале permkrai.ru.

Напомним, ранее регион заявил о готовности принять 500 беженцев из Донбасса. В санаториях и детских оздоровительных лагерях для них организуют пункты временного размещения.