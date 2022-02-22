Москва, 22 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский не избежит суда своего же народа, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Зеленский — он трус, лжец и подлец. Трус, потому что боится собственных националистов, собственных фашистов», — сказал Миронов.

Парламентарий также объяснил, почему Зеленский — лжец.

«Когда Зеленский обещал навести мир на Украине, он лгал», — отметил депутат.

«Подлец — за геноцид собственного народа, гибель мирных граждан», — подчеркнул Миронов.

По его убеждению, конец Зеленского близок.

«Рано или поздно мы увидим суд», — констатировал он.