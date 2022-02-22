Минск, 22 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Уголовные дела возбуждены в Белоруссии по факту массовой рассылки сообщений о якобы переносе даты референдума по конституции. Об этом сообщает пресс-служба белорусского следственного комитета.

ИА REGNUM ЦИК Белоруссии

Ранее о том, что жители Белоруссии стали получать сообщения о переносе даты голосования, сообщили в центризбиркоме. В ЦИК заявили, что сообщения ложные, а те, кто их рассылает, пытаются сорвать референдум.

«Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией», — сообщили в следственном комитете.

По предварительной информации, неизвестные лица воспользовались ip-адресами различных иностранных государств, чтобы получить доступ к серверам ряда организаций. Затем от имени этих организаций они разослали тысячам людей заведомо ложные сообщения, пояснили в ведомстве.

Дела заведены по статьям о воспрепятствовании участию в референдуме и несанкционированном доступе к компьютерной информации. Правоохранители устанавливают причастных к преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии состоится 27 февраля.

Читайте также: КГБ Белоруссии предотвратил срыв референдума по Конституции