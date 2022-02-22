Майами, США, , 11:32 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) опубликовал видео под названием I Wish. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 22 февраля.

Kodak Black Скриншот YouTube

В видео автор предстаёт в компании друзей и демонстрирует роскошный образ жизни. Съёмки работы проходили в Майами (США).

Напомним, что 25 февраля 2022 года состоится премьера нового альбома Kodak Black под названием Back For Everything. Пластинка станет пятым полноформатным проектом музыканта.

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