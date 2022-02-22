Иркутск, 22 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили о начале ремонта дорог, ведущих к популярному месту отдыха — «золотые пески». Этот туристический объект расположен на левой стороне Братского моря. Оба пути к нему станут комфортнее: их ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Antranias Дорога

Ремонт автомобильной дороги Нукуты — Ворот — Онгой — Закулей — Хадахан завершат к 2022 года. В нормативное состояние приведут 23 километра пути. Это три участка автодороги: с 11 по 14 километр, с 16 по 22 километр и с 23 по 38 километр. Там отремонтируют водопропускные трубы, восстановят гравийное покрытие, установят барьерное ограждение и дорожные знаки.

«Эта дорога ведёт в популярное туристическое место — «золотые пески». Это пляжи на Ангаре, где любят отдыхать местные жители. Наша задача — восстановить покрытие дороги для комфортного и безопасного движения транспортного потока по основным направлениям в Нукутском районе. Подрядчик должен завершить работы к концу ноября», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Ремонт участков этой дороги идёт с 2020 года. В нормативное состояние уже привели отрезок дороги Нукуты — Ворот — Онгой протяжённостью 5,7 километров. Специалисты Дорожной службы Иркутской области заменили там четыре водопропускных трубы, восстановили гравийное покрытие, установили новые дорожные знаки, смонтировали 480 метров металлического барьерного ограждения.

«Разработана проектная документация для капитального ремонта оставшейся части дороги и улиц деревни Хадахан, получено положительное заключение государственной экспертизы. Полностью завершить капитальный ремонт этой дороги мы рассчитываем в конце 2023 года», — пояснила директор ОГКУ «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области» Юлия Гордина.

Напомним, в 2021 году дорожники привели в нормативное состояние 388 региональных трасс и участков улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность составляет 2 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.

Отдельным направлением работы в 2021 году являлась реконструкция и ремонт дорог, ведущих к туристическим местам. Уже в 2021 году в российских регионах привели в нормативное состояние более 300 дорог, ведущих к туристическим объектам, общей протяженностью порядка 1,5 тысячи км.