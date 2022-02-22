Томск, , 11:30 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлен 1451 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировано в ковид-стационары 274 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии достигло 89 650. Выздоровели к настоящему времени 66 980 пациентов, в том числе 243 за последние сутки.

Зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 736 человек.