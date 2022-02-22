Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Санкт-Петербург продолжает занимать непочётную лидерскую позицию по суточной заболеваемости COVID-19 в России, несмотря на сокращение статистики этого показателя. Об этом 22 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Петербург вновь обогнал Москву на 2325 случаев заболевания за сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 6575 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 2468 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда в городе обнаружили 9043 случая заболевания COVID-19. В Петербурге наметилась тенденция на сокращение заболеваемости.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончался 81 человек, что на одного ковид-пациента больше, чем сутками ранее. После небольшого роста показателя смертности, он держится в городе на отметке в 80−83 случая за сутки.

По выздоровлению в Петербурге выписали за сутки 21 878 человек. Это более чем в три раза больше, чем за 20 февраля. Тогда в городе за сутки выздоровели 6928 бывших ковид-пациентов. В статистике этого показателя зафиксирован очередной резкий подъём.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 392 427 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 31 419 человек, а выздоровели — 1 148 975 человек.

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