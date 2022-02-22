Москва, 22 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Факт взрыва на трассе «Донецк-Горловка», в результате которого погибли три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе «Донецк-Горловка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из сообщений СМИ стало известно, что 22 февраля около 05:00 мск на трассе «Донецк-Горловка» в результате действий диверсантов было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли три мирных жителя ДНР.

Кроме того, отмечается, что Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление, установив всех причастных к нему лиц.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба Народной милиции ДНР сообщили, что в результате подрыва украинскими диверсантами легкового автомобиля на трассе «Донецк-Горловка» в республике погибли три мирных жителя.