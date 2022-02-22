Красноярск, , 11:28 — REGNUM По состоянию на 22 февраля в Красноярском крае выявлено 312 845 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 5650 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Госпитализировали за сутки в крае 429 пациентов с коронавирусом (21 февраля — 116). Выздоровели 6052 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 222 907 человек.

Как сообщал ИА REGNUM, 21 февраля в крае было выявлено 5297 носителей коронавируса, выздоровели 6150 человек.

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