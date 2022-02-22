Уфа, 22 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Приговор по делу о разбойном нападении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны вынесен в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

Сообщается, что летом 2020 года соседи обнаружили тело пожилого мужчины в его частном доме в селе Леуза.

В суде было установлено, что двое приятелей (34-летний житель Челябинской области и 42-летний житель Кигинского района) в июле 2020 года решили похитить у ветерана крупную сумму денег. Ночью они проникли в дом фронтовика и нанесли ему смертельные травмы. Обвиняемые похитили порядка 2,4 млн рублей и скрылись. Деньги они поделили поровну. Позже часть этих денег в сумме около одного млн рублей была обнаружена в указанном обвиняемым месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Один из подсудимых сознался в разбойном нападении на фронтовика, при этом заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник вину не признал.

Сообщается, что одного из подсудимых также признали виновным в незаконных хранении и перевозке пороха общей массой более 300 грамм, который был обнаружен и изъят в сарае у его знакомого во время оперативных мероприятий.

В результате суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к 23 годам лишения свободы, другой подсудимый был приговорен к десяти годам лишения свободы, оправдан по обвинению в убийстве. Кроме этого, суд взыскал с подсудимых сумму похищенных у потерпевшего денег и компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в размере один млн рублей. Фигуранты буду отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Ввиду расхождения позиции обвинения с судебным решением в прокуратуру направлено ходатайство о внесении апелляционного представления на вынесенный приговор», — сообщает пресс-служба.