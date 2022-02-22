Гавана, 22 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Руководство Кубы ищет альтернативы для защиты населения от инфляции, в основном за счет субсидий на услуги и основные продукты. Об этом заявила министр финансов Кубы Мейси Боланьос в ходе выступления по кубинскому ТВ, сообщает Prensa Latina.

Елена Хованская ИА REGNUM Жилой квартал. Гавана, Куба

Она подтвердила, что правительство не стоит на месте в свете роста цен, основными причинами которого, по ее словам, являются международный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса и усугубленный блокадой США, а также дестабилизация национального валютного рынка, что аналогично влияет на затраты.

Министр отметила, что на международном уровне наблюдается рост спроса и дефицит предложения, что, наряду с проблемами в цепочках поставок, привело к росту цен на сырье и импортную продукцию, как в случае с различными продуктами питания. Среди них — масло, бобы, рис и другие, составляющие часть основной продовольственной корзины, которую население получает ежемесячно, а также топливо, необходимое для промышленности, сельского хозяйства и транспорта, что влияет на всех участников экономической цепочки.

Боланьос напомнила, что, несмотря на эту реальность на Кубе, тарифы на такие важные услуги, как электричество, вода, сжиженный газ, связь и общественный транспорт, которые в настоящее время получают значительные субсидии из государственного бюджета, были сохранены. По словам министра, это сдерживающие меры, направленные на предотвращение дальнейшего ухудшения покупательной способности кубинцев. При этом она указала на то, как это влияет на растущий бюджетный дефицит страны.