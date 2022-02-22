Чебоксары, 22 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии уничтожили ещё одну партию товара, происхождение которого не удалось установить. Уничтожено 1200 кг яблок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Rsnadzor21.rchuv.ru Уничтожение яблок

21 февраля в ходе совместной проверки с транспортной прокуратурой в Канаше обнаружена крупная партия свежих яблок неизвестного происхождения. В ведомстве отмечают, что установить происхождение продукции не удалось «из-за отсутствия на упаковке маркировочных этикеток, следы срыва которых имелись на коробках». Также отсутствовали товаросопроводительные документы.

По результатам проверки оставлены акты об изъятии и уничтожении 1200 кг яблок.

«Собственник продукции подтвердить происхождение товара не смог, поэтому партия фруктов была признана санкционной и уничтожена механическим способом на производственной базе в Канаше», — говорится в сообщении.

Всего с 2014 года в Чувашии управлением Россельхознадзора выявлено и уничтожено 7 тонн незаконно ввезённых продовольственных товаров.

Rsnadzor21.rchuv.ru Партия яблок неизвестного происхождения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах сожжено 337 пакетов семян редиса, заражённых амброзией. Продукция поступила из Москвы.