Екатеринбург, 22 февраля 2022, 11:26 — REGNUM Из Екатеринбурга отправили тонны гуманитарного груза. Он предназначен для беженцев из Донбасса. По информации E1.RU, вес первой отправленной партии составил 20 тонн.
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Сбор гуманитарного груза начали 20 февраля в Доме добровольцев. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Часть гуманитарной помощи уже отправили в Ростовскую область. Часть получат беженцы, которые прибудут на Урал.
Вынужденным переселенцам передадут средства гигиены и продукты питания. Отправку груза организовали правительство Свердловской области, движение «Мы вместе» и партия «Единая Россия». Сбор помощи продолжается в круглосуточном режиме. Люди приносят вещи первой необходимости и одежду для детей и взрослых.