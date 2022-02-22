Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга отправили гуманитарный груз. Он предназначен для беженцев из Донбасса. По информации E1.RU, вес первой отправленной партии составил 20 тонн.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

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Сбор гуманитарного груза начали 20 февраля в Доме добровольцев. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Часть гуманитарной помощи уже отправили в Ростовскую область. Часть получат беженцы, которые прибудут на Урал.

Вынужденным переселенцам передадут средства гигиены и продукты питания. Отправку груза организовали правительство Свердловской области, движение «Мы вместе» и партия «Единая Россия». Сбор помощи продолжается в круглосуточном режиме. Люди приносят вещи первой необходимости и одежду для детей и взрослых.