Сеул, 22 февраля 2022, 11:24 — REGNUM Военные Южной Кореи примут участие в международных военно-морских учениях «МИЛАН-2022», которые пройдут в Индийском океане под руководством Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018
Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018

Согласно опубликованным данным, в учениях, которые пройдут с 25 февраля по 4 марта, примут участие около 100 моряков и фрегат «Кванджу».

В ходе учений военнослужащие 16 стран, включая США, Японию, Великобританию и Австралию, отработают методы борьбы с морским пиратством и совместные действия в чрезвычайных ситуациях.

Представители 30 стран будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей.

Отметим, что впервые учения МИЛАН прошли в 1995 году, в них приняли участие пять стран (Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Сингапур и Таиланд).