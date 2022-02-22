Сеул, 22 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи примут участие в международных военно-морских учениях «МИЛАН-2022», которые пройдут в Индийском океане под руководством Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018

Согласно опубликованным данным, в учениях, которые пройдут с 25 февраля по 4 марта, примут участие около 100 моряков и фрегат «Кванджу».

В ходе учений военнослужащие 16 стран, включая США, Японию, Великобританию и Австралию, отработают методы борьбы с морским пиратством и совместные действия в чрезвычайных ситуациях.

Представители 30 стран будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей.

Отметим, что впервые учения МИЛАН прошли в 1995 году, в них приняли участие пять стран (Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Сингапур и Таиланд).